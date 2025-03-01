Интересная история про мужика который «Не доехал⁠⁠»

«Граждане пассажиры, во время проезда по Крымскому мосту туалеты будут закрыты, рекомендуется воздержаться от фотографирования и выхода в тамбуры, так же сейчас закрою форточки» — грозно прощебетала девочка-проводница.
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