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Царьград

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Живучий Т-90М: сгоревший русский танк произвёл 10 выстрелов и уехал с поля боя

Живучий Т-90М: сгоревший русский танк произвёл 10 выстрелов и уехал с поля боя

Техника загорелась после атаки беспилотника "Баба-яга". Внешняя часть танка выгорела, однако он сохранил свои боевые возможности.

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