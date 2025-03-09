Ювелирку вернуть нельзя.Ювелирные изделия входят входят в перечень невозвратных товаров, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Виктория Воронова.
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