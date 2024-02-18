210K прочитали Согласно еще дореволюционной поговорке, российские законы суровы, но не обязательны для исполнения.
Откуда у Александра Розенбаума звание полковника и военные награды, если он не служил в армии?
Комментарии
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Л
Лавров
Национальность, связи и известность могут повлечь за собой не только присвоение генеральского звания через определенный промежуток времени, но может довести и до назначения на руководящую должность в ВМФ, в Армии и т.д., вплоть до министра обороны, но это может и не случиться, т.к. он не только не служил в Армии, но даже в МЧС не принимал участие,, хотя все может быть, примеров взлетов и падений много, т.ч. пас уже не удивить, а тем более званием полковника и наградами, незаконно носящимися
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17 час.
Геннадий Роженко
И что? Я тоже после училища получил звание младшего лейтенанта.... и не служа ни одного дня... приёдя в военкомат для снятия с учёта..... узнал, что я уже старший лейтенант....
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16 час.
Евгений Сорокин
А почему не полковник?
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16 час.
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