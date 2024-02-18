Откуда у Александра Розенбаума звание полковника и военные награды, если он не служил в армии?

Л

Лавров

Национальность, связи и известность могут повлечь за собой не только присвоение генеральского звания через определенный промежуток времени, но может довести и до назначения на руководящую должность в ВМФ, в Армии и т.д., вплоть до министра обороны, но это может и не случиться, т.к. он не только не служил в Армии, но даже в МЧС не принимал участие,, хотя все может быть, примеров взлетов и падений много, т.ч. пас уже не удивить, а тем более званием полковника и наградами, незаконно носящимися