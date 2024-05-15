Эксперт проанализировал значение визита Путина в Китай

«Визит президента России, Владимира Путина, в Китай символизирует углубление стратегического партнерства и политического доверия между Пекином и Москвой», заявил заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете, Чжэн Аньгуан.
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