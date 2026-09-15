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Регионы России

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В Курской области за сутки сбили 114 вражеских дронов, пострадали два человека

В Курской области за сутки сбили 114 вражеских дронов, пострадали два человека

В результате атак в Курске ранены два человека: 38-летний мужчина получил слепое осколочное ранение плеча, 42-летний – ранение уха.

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