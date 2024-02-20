Машины вмерзли в лед после коммунальной аварии в Кемерове

В ночь на 20 февраля на Пионерском бульваре произошел порыв водопровода.В 40-градусные морозы в центре Кемерова произошла коммунальная авария, из-за которой находившиеся рядом машины буквально вмерзли в образовавшийся лед.
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