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Царьград

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Машины вмерзли в лед после коммунальной аварии в Кемерове

Машины вмерзли в лед после коммунальной аварии в Кемерове

В ночь на 20 февраля на Пионерском бульваре произошел порыв водопровода.В 40-градусные морозы в центре Кемерова произошла коммунальная авария, из-за которой находившиеся рядом машины буквально вмерзли в образовавшийся лед.

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