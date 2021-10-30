Инфантильная амнезия: почему взрослые люди не помнят свое детство

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяДети и семьяИнфантильная амнезия: почему взрослые люди не помнят свое детство У всех людей существует вид потери памяти, связанный с невозможностью воспроизвести жизненные события из раннего детства.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьEdward BartnovskyЧитал, что Лев Толстой помнил себя с 10 месяцев. Мне кажется, что какие - то яркие неординарные события остаются в детской памяти навсегда. Я родился в середине июня 1940 года в Ленинграде и всю Блокаду прожил с родителями в городе на Кронверкском проспекте, напротив Петропавловской крепости, которую неустанно бомбили немцы, так в наш дом три раза попадала бомба. Помню заклеенные крест на крест бумагой окна, звук метронома и сирены из круглой чёрной тарелки радио стоящей в кухне на шкафу. До сих пор, помню некоторые события, как, например, весной 42-го года Мама и Бабушка вместе со всеми жильцами ближайших домов на Введенской улице грузили на санки трупы замерзших людей (тогда боялись возможной эпидемии) и они меня по очереди держали за руку, чтобы не украли (ведь были случаи людоедства). Помню Бабушкины лепёшки из травы-дуранды, как я их ел, а Мама отворачивалась и утирала слёзы. Весной 44-го года, после освобождения города, я с дистрофией лежал а госпитале на Выборгской улице в здании 107 школы, в которой потом учился. Помню также, как нас кормили там каждый час по чайной ложке гороховой кашей, боялись что может быть завороток кишок, так как вся остальная пища не застревала в желудке, а проходила прямиком через кишечник наружу. Долго помнил и ощущал вкус этой замечательной каши! Прошло столько лет, но, если мне снится война, то там обязательно будут немцы. Я много раз был в Германии, посещал Бухенвальд (и в Польше Освенцим), хорошо отношусь к современным немцам, с которыми работал в различных совместных компаниях, ценю их трудолюбие, пунктуальность, профессиональные знания, но, детские воспоминания о кошмарах Войны остались со мной на всю Жизнь.Дмитрий ЗмейкаСпасибо Вам.ВБВладимир БлиновЯ помню из "очень раннего детства", когда мой папа проходил с работы и игрался со мной. Я помню как смеялся и визжал, а сколько мне тогда было - судите сами: отец, играясь со мной любил стопы мох ног засовать себе в рот, при этом помню обрывки его фраз... Мне нравилось все, кроме описанной "процедуры" - на лице щетина, которая колола мне пятки, реко все равно это не сделать, и стопы все равно касались щек отца.. а я смеялся и визжал ... Так сколько мне было? Ну засуньте в рот стопу 5-6 ребенка?Комментировать
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