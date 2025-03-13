Врач рассказала о способах справиться с весенней аллергией

Весна — это серьезное испытание для людей, страдающих от сезонной аллергии. О том, как правильно подготовиться к сезону цветения, а также не дать симптомам испортить первые теплые дни, 13 марта «Известиям» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.