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Врач рассказала о способах справиться с весенней аллергией

Врач рассказала о способах справиться с весенней аллергией

Весна — это серьезное испытание для людей, страдающих от сезонной аллергии. О том, как правильно подготовиться к сезону цветения, а также не дать симптомам испортить первые теплые дни, 13 марта «Известиям» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

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