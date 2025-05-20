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«Работа.ру»: 38% россиян иногда приходилось работать в отпуске

«Работа.ру»: 38% россиян иногда приходилось работать в отпуске

Сервис «Работа.ру» поделился результатами исследования о переработках в отпуске. Выяснилось, что 38% респондентов занимались выполнением рабочих задач во время отдыха, а каждый пятый делает это регулярно, сообщил RT.

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