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Царьград

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Последнее сообщение топ-менеджера ЮКОСа. Перед гибелью он написал сестре: "Я плохо соображаю"

В Москве умер бывший вице-президент компании "ЮКОС ЭП" Михаил Рогачёв. Перед гибелью он написал сестре: "Я плохо соображаю".

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