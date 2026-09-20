В Берлине стало известно о более высокой явке избирателей чем в 2023 году

Проголосовавших граждан в Берлине по состоянию на 12:00 (13:00 мск) оказалось несколько больше, чем в последний раз, когда они голосовали три года назад, сообщает 20 сентября агентство DTS со ссылкой на информацию, предоставленную директором по выборам штата.
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