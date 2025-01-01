В России подорожал крепкий алкоголь

АЖ

Александр Жигилий

Только у Сталина, и заметьте даже в трудные после военные времена постоянно, что то дешевело! Почему? Так главной его целью жизни была забота о ЛЮДЯХ!!! Нынешней власти воров -это не понять!!! Забота о собственном брюзе- вот что у них главное! Как урвать побольше, как грабонуть народ, и как при этом народу не платить? Вот главный их принцип сейчас после развала СССР! Поэтому и СВО для них - это мать родная ЗАРАБОТАТЬ, А НЕ ПОМОЧЬ!!!