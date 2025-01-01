С 1 января 2025 года в России увеличены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. В частности, минимальная стоимость поллитровой бутылки водки на прилавках теперь составит 349 рублей, а коньяка – не менее 651 рубля, следует из приказа Минфина РФ, правовых актов.
В России подорожал крепкий алкоголь
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Только у Сталина, и заметьте даже в трудные после военные времена постоянно, что то дешевело! Почему? Так главной его целью жизни была забота о ЛЮДЯХ!!! Нынешней власти воров -это не понять!!! Забота о собственном брюзе- вот что у них главное! Как урвать побольше, как грабонуть народ, и как при этом народу не платить? Вот главный их принцип сейчас после развала СССР! Поэтому и СВО для них - это мать родная ЗАРАБОТАТЬ, А НЕ ПОМОЧЬ!!!
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