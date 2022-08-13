От танцев до футбола: День физкультурника массово отмечают в Уссурийске

Сегодня, 13 августа, в Уссурийске отмечают День физкультурника. Первыми рано утром на городском стадионе провели занятие любители денс-фита.
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