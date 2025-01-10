Генетические вариации в клетках мозга связаны со старением и болезнью Альцгеймера

Исследователи из Британского научно-исследовательского института деменции (UK DRI) выявили генетические вариации в клетках головного мозга, особенно в микроглии и олигодендроцитах, влияющие на старение и риск болезни Альцгеймера.
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