Про акцию «Дети вместо цветов» - это дно?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕДети и семьяПро акцию «Дети вместо цветов» - это дно? У Киры Здравствуйте, товарищи! Сегодня очень деликатная тема. Ну, по крайней мере для меня.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumГраждане платят налоги, и не малые надо сказать...На эти налоги чиновничий чрезмерно разросшийся и до крайности обнаглевший аппарат прекрасно ЖИВЕТ....Детям, нуждающимся в лечении по жизненным показаниям регулярно стараются собрать средства с граждан, и это помимо налогов...Что может быть еще более цинично и стоять за рамками разума??? Может следует поумерить аппетиты чинуш и эти средства пустить на лечение несчастных детей??? Вместо этого чиновничий аппарат еще более раздувается, зарплаты им еще более увеличивают, а эффективность их деятельности, как была близкой к нулю,так таковой и остается....МMМария MazurinaСкрининг беременных давно бесплатный. Но в ЖК уговаривают мамочек отказаться от прерывания беременности и растить очередного "солнечного ребенка", денег на воспитание которого нужно немеряно. И всяких центров катастрофически не хватает. И спецшколы позакрывали, введя абсолютно дебильную инклюзию. Так что статья вроде правильная, а по сути не о том. Всё переделывать надо. Ту школу, которую вспоминает подруга автора, давно переделали в дом престарелых, а детей запихивают в ПНИ, признавая их недееспособными. А уж условия в ПНИ созданы такие, чтобы детки там особо долго не задерживались. Грустно всё это.ААлексейНадо знать причину, из-за которой рождаются дети-дебилы, и уничтожать её на уровне государственной программы, а не собирать деньги на пожизненное обеспечение "солнечных детей". А причина проста "как апельсин": 1 половые извращения; 2 беспорядочные половые связи как у женщин, так и у мужчин; 3 психические заболевания у супругов; 4 наследственность; 5 межрасовые браки.Румина Мавлеева (Саитова)5 межрасовые браки. думаю.что в этом вы не правы..ААлексейА Вы почитайте Ломброзо, только потом не пишите, что он сам дебил. По его мнению самый "отмороженный" отпрыск получается от смеси "индейца" с "негром".Комментировать
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