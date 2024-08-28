Глава Минобороны Польши заявил, что страна поставила Украине все возможное

Польша поставила Украине все военную помощь, которую могла. Об этом заявил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в ответ на требование Владимира Зеленского о новой военной помощи.
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