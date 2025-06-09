Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области

Русские войска развивают наступление и продвигаются вглубь украинского региона.Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о переходе к активной фазе контртеррористической операции в Днепропетровской области.
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