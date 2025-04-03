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Царьград

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ДНР: более 120 км газопроводов обновлено с 2022 года по словам Черткова

ДНР: более 120 км газопроводов обновлено с 2022 года по словам Черткова

В ДНР с 2022 года возведено и обновлено более 120 км магистральных газопроводов, сообщил Андрей Чертков.

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