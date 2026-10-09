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Алиса Товстик ушла с уроков с отцом: Елена говорит о похищении, Роман — что дочь сама попросила

Алиса Товстик ушла с уроков с отцом: Елена говорит о похищении, Роман — что дочь сама попросила

9 октября Елена Товстик заявила, что её бывший муж, 50-летний миллионер Роман Товстик, забрал их 10-летнюю дочь Алису прямо с уроков в частной французской школе в Подмосковье.

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