Давно уже не хожу в Третьяковке «по всем залам», иду обычно «в гости» к какой-то одной картине или художнику, благо, живу в пяти минутах ходьбы от галереи и могу зайти в нее в любое время.
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Давно уже не хожу в Третьяковке «по всем залам», иду обычно «в гости» к какой-то одной картине или художнику, благо, живу в пяти минутах ходьбы от галереи и могу зайти в нее в любое время.
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