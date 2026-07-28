Станислав Садал...
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Станислав Садальский

14 154 подписчика

Явление

Явление

Давно уже не хожу в Третьяковке «по всем залам», иду обычно «в гости» к какой-то одной картине или художнику, благо, живу в пяти минутах ходьбы от галереи и могу зайти в нее в любое время.

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