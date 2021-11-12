В Восточном военном округе более тысячи курсантов-танкистов завершают выпускные экзамены

В Восточном военном округе более тысячи курсантов-танкистов завершают выпускные экзамены

Военнослужащие выполняют задачи по скоростному прохождению специальной трассы, оборудованной несколькими десятками различных препятствий, в частности косогорами, противотанковыми рвами, колейными мостами.

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