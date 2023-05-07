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Hollywood Reporter: съемки «Фантастической четверки» стартуют в начале 2024 года

Hollywood Reporter: съемки «Фантастической четверки» стартуют в начале 2024 года

Начало съемок «Фантастической четверки» запланировано на январь 2024 года. Об этом передает американское издание The Hollywood Reporter.

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