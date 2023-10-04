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Десант ВСУ пытался проникнуть в Крым на гидроциклах и катере

Десант ВСУ пытался проникнуть в Крым на гидроциклах и катере

Мыс Тарханкут, архивное фото. РИА Новости/Алексей Мальгавко Украинские десантники в ночь на 4 октября попытались проникнуть на территорию Крыма на гидроциклах и быстроходном катере, сообщили в Минобороны России.

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