Китайские и африканские руководители призвали к расширению сотрудничества в области поддержания мира и безопасности

Пекин, 6 сентября /Синьхуа/ -- Китайские и африканские руководители в четверг на совещании высокого уровня в рамках саммита Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ призвали к расширению сотрудничества в области обеспечения мира и безопасности.
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