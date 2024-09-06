Китайские и африканские руководители призвали к расширению сотрудничества в области поддержания мира и безопасности

Пекин, 6 сентября /Синьхуа/ -- Китайские и африканские руководители в четверг на совещании высокого уровня в рамках саммита Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ призвали к расширению сотрудничества в области обеспечения мира и безопасности.