Страны Латинской Америки вычеркнули из саммита ЕС любые упоминания страны У под угрозой неучастия: мир устал от Запада

Марина Козуб Своим домом заниматься, конечно, необходимо! Но беспечными быть нельзя: вокруг вороньё, надо знать , чем оно питается, каковы её ресурсы, чтобы всё просчитать и сделать необходимые для безопасности выводы, воспользовавшись слабостью экономики Это тоже важно!

евгений юхимчук 👍, нужно у себя порядок наводить, а Финны пусть живут как сами считают нужным.