Пока Южная Америка бойкотирует участие слуги народа в совместном саммите ЕС и CELAC, президент Финляндии признает, что уход компаний из РФ — шах, обернувшийся матом.
Страны Латинской Америки вычеркнули из саммита ЕС любые упоминания страны У под угрозой неучастия: мир устал от Запада
Комментарии
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Марина Козуб
Своим домом заниматься, конечно, необходимо! Но беспечными быть нельзя: вокруг вороньё, надо знать , чем оно питается, каковы её ресурсы, чтобы всё просчитать и сделать необходимые для безопасности выводы, воспользовавшись слабостью экономики Это тоже важно!
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18 час.
евгений юхимчук
👍, нужно у себя порядок наводить, а Финны пусть живут как сами считают нужным.
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4 час.
Vladimir Zharkov
Финны не успокоются пока не получат хорошую нахлобучку, как в сороковые годы. А России некуда будет деваться, если финские и эстонские "горячие" парни при поддержке НАТО захотят таки перекрыть нам выход в Балтику! США под руководством дедушки Байдена упорно тянут мир к 3-ей Мировой!
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1 час.
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