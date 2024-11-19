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Царьград

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За военных "фантазёров" на Северском направлении взялись всерьёз. Очередь дошла до командующего армией

За военных "фантазёров" на Северском направлении взялись всерьёз. Очередь дошла до командующего армией

Профильные органы, похоже, всерьёз взялись за военных "фантазёров", работающих на Северском направлении, которые подавали доклады с дезинформацией.

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Комментарии
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Россиянин
Разжаловать в рядовые и в штурмовики.
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