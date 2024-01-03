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Педиатр Одинаева: праздники нужно провести с пользой для детей

Педиатр Одинаева: праздники нужно провести с пользой для детей

Затянувшиеся новогодние праздники необходимо провести с пользой как для себя, так и для детей. Об этом рассказала главный педиатр Московской области Нисо Одинаева, ее слова привела пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

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