Средняя зарплата во Владимирской области выросла за год на 11%, до 80,7 тысячи рублей, что заметно ниже общероссийского уровня в 109,2 тысячи рублей.
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