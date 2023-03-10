Аргументы недели

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Утром в пятницу, 10 марта, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация содержится на опубликованной сегодня онлайн-карте Министерства цифровой трансформации.

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