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В Екатеринбурге отметили Пасху вместе с детьми из хосписа и онкоцентра

В Екатеринбурге отметили Пасху вместе с детьми из хосписа и онкоцентра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля, ФедералПресс. В Екатеринбурге прошло пасхальное мероприятие для детей, проходящих лечение в онкологических центрах, а также для подопечных хосписов и детей с нарушениями слуха и другими особенностями здоровья.

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