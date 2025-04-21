В Екатеринбурге отметили Пасху вместе с детьми из хосписа и онкоцентра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля, ФедералПресс. В Екатеринбурге прошло пасхальное мероприятие для детей, проходящих лечение в онкологических центрах, а также для подопечных хосписов и детей с нарушениями слуха и другими особенностями здоровья.