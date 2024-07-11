Спрос москвичей на новое жилье вырос на 21% перед отменой льготной ипотеки

По итогам июня 2024 года в Москве было совершено 10 443 сделки по договорам долевого участия (ДДУ). ДДУ — это документ, по которому покупатель платит свои деньги на этапе строительства недвижимости застройщику, чтобы тот мог использовать эти средства для возведения жилья.