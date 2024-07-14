Володин призвал США изменить внешнюю политику после нападения на Трампа

США своей внутренней политикой добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя покушение на американского экс-президента Дональда Трампа.
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