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Почему Владимир Меньшов снял «Москва слезам не верит»

Почему Владимир Меньшов снял «Москва слезам не верит»

Появлению на экранах всего мира фильма «Москва слезам не верит» мы обязаны обычному будильнику. Помните, такие были почти в каждой советской семье? Именно идея сна Катерины длиною в 20 лет, где она засыпает, заводя будильник, и просыпается в следующей серии совершенно другой женщиной, привлекла Владимира Меньшова.

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