Почему Владимир Меньшов снял «Москва слезам не верит»

Появлению на экранах всего мира фильма «Москва слезам не верит» мы обязаны обычному будильнику. Помните, такие были почти в каждой советской семье? Именно идея сна Катерины длиною в 20 лет, где она засыпает, заводя будильник, и просыпается в следующей серии совершенно другой женщиной, привлекла Владимира Меньшова.