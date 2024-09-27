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Лента новостей Крыма

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На здании посольства США в Москве появился логотип RT со словами «Мы не уйдём»

На здании посольства США в Москве появился логотип RT со словами «Мы не уйдём»

Пятница, 27 сентября. «Крым 24».На фасаде посольства США в Москве спроецировали зелёный логотип телеканала RT и ответ телеканала на американские санкции: «Мы не уйдём», передают RT.

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