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BNB закрепился выше $700 после сильного роста: следующий уровень — $745

BNB закрепился выше $700 после сильного роста: следующий уровень — $745

Цена BNB торговалась около $707 26 августа после роста почти на 13% по сравнению с начальной ценой 20 августа, при этом технические графики демонстрируют сильную динамику, но растущее сопротивление между $712 и $725.

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