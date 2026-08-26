BNB закрепился выше $700 после сильного роста: следующий уровень — $745

Цена BNB торговалась около $707 26 августа после роста почти на 13% по сравнению с начальной ценой 20 августа, при этом технические графики демонстрируют сильную динамику, но растущее сопротивление между $712 и $725.
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