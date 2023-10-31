В Карелии из-за сломанного моста женщину с инсультом односельчане тащили к скорой на санях

В карельском посёлке женщину, разбитую инсультом, пришлось тащить до машины скорой помощи на санях. До дома больной автомобиль медиков проехать не смог из-за сломанного моста, который местные власти перекрыли.
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