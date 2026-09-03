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Лавров обещал закрыть отделения Института Гете в России в ответ на закрытие Русского дома в Берлине

Лавров обещал закрыть отделения Института Гете в России в ответ на закрытие Русского дома в Берлине

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в ответ на закрытие германскими властями Русского дома в Берлине Россия закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

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