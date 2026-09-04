Внешний госдолг Украины вырос до 167,76 млрд долларов

Государственный внешний долг Украины увеличился более чем в 4,5 раза с начала СВО. Источник фото: AP Photo / Evgeniy Maloletka По данным РИА Новости, по состоянию на 31 июля 2026 года внешний госдолг Украины составил 167,76 млрд долларов.
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