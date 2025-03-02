Зеленский оказал Трампу сопротивление или это был лишь торг?Хватит ли украинских ресурсов на всех желающих, включая Британию с Евросоюзом?И как стоит рассматривать отсутствие антироссийской риторики в новой резолюции Совбеза ООН? Об этом и не только в интервью программе "Как посмотреть" рассказал … .
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