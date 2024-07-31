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В большом ассортименте тенелюбивых многолетников папоротники занимают значительное место

В большом ассортименте тенелюбивых многолетников папоротники занимают значительное место

﻿﻿Среди большого разнообразия тенелюбивых многолетних растений важное место занимают папоротники. Это настоящие волшебники растений и изящные художники-декораторы из мира теней, владеющие секретами всей гаммы зеленых и причудливых форм.

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