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Мировое обозрение

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«Общество изменилось»: демограф — о причинах снижения рождаемости в мире, старении населения и мерах поддержки семей

«Общество изменилось»: демограф — о причинах снижения рождаемости в мире, старении населения и мерах поддержки семей

В 2026 году мировое человечество пересекло черту, которую демографы предсказывали десятилетиями, но всё равно встретили как сенсацию: суммарный коэффициент рождаемости впервые в истории опустился ниже уровня простого воспроизводства.

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