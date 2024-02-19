В Испании, предположительно, найден мертвым летчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Найден мертвым угнавший на Украину вертолет российский летчик
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Берлизов
А когда же Чубайс пустит себе в голову десяток пуль, потом три раза себя переедет и повесится? Причем, не обязательно именно в таком порядке, но чтобы насмерть?
Ответить
3 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
А точно был этот лётчик?Может похож на него какой-нибудь подставной?Если это правда,то ребята наши слова сдержали,помогли ему уйти спокойно в ад.
Ответить
2 час.
М
Макс
Земля ему стекловатой!
Ответить
44 мин.
Свежие комментарии