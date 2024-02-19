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Найден мертвым угнавший на Украину вертолет российский летчик

Найден мертвым угнавший на Украину вертолет российский летчик

В Испании, предположительно, найден мертвым летчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Николай Берлизов
А когда же Чубайс пустит себе в голову десяток пуль, потом три раза себя переедет и повесится? Причем, не обязательно именно в таком порядке, но чтобы насмерть?
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3 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
А точно был этот лётчик?Может похож на него какой-нибудь подставной?Если это правда,то ребята наши слова сдержали,помогли ему уйти спокойно в ад.
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2 час.
М
Макс
Земля ему стекловатой!
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44 мин.

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