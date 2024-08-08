Захарова: США продвигают деструктивную повестку на Южном Кавказе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США на Южном Кавказе продвигают деструктивную повестку с целью фрагментировать пространство региона и разрушить исторические связи России с ее традиционными союзниками и соседями, передает РИА Новости.
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