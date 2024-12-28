Внимание! Отключение электроэнергии в ст. Филоновской 28 декабря с 09-00 до 15-00 ⚡️⚡️⚡️ пер. Луначарскова 1-14, ул.
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Внимание! Отключение электроэнергии в ст. Филоновской 28 декабря с 09-00 до 15-00 ⚡️⚡️⚡️ пер. Луначарскова 1-14, ул.