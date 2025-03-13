В многоквартирных домах Петербурга к концу 2025 года заменят все лифты с истекшим сроком эксплуатации

Как отметил губернатор Александр Беглов, рост бюджета и правильная концентрация ресурсов позволят это сделать Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что рост бюджета и правильная концентрация ресурсов позволят нашему городу к концу 2025 года заменить в многоквартирных домах все лифты с истекшим сроком эксплуатации.