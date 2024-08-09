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Осужденного генерала Минобороны России освободили из колонии за показания на Шамарина

Осужденного генерала Минобороны России освободили из колонии за показания на Шамарина

Суд освободил осужденного на 4,5 года лишения свободы бывшего генерала Минобороны России Александра Оглоблина за показания по делу о взятке замглавы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

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