Осужденного генерала Минобороны России освободили из колонии за показания на Шамарина

Суд освободил осужденного на 4,5 года лишения свободы бывшего генерала Минобороны России Александра Оглоблина за показания по делу о взятке замглавы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
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