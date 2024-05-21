Некоторых россиян призвали быть осторожными с грецкими орехами Грецкий орех — один из самых популярных видов орехов в мире и России, он обладает целым рядом полезных для организма свойств, однако некоторым он противопоказан.
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