В России стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook X14 Plus и X16 Plus на базе Intel Core 5

В российском сетевом ритейле появились ноутбуки Honor MagicBook X14 Plus и X16 Plus. Обе модели построены на базе процессора Intel Core 5-220H (14-е поколение), имеют 32 ГБ двухканальной памяти LPDDR4x с частотой 4266 МГц и твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ или 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.