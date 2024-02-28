Похороны Навального* превращаются в фарс и уже поползли слухи, что хоронить некого. Что произойдет 29 февраля 2024 г.

Мария Беликова

Как этот пакостник надоел! Зря его выдали. Сейчас мерзавцы опять вонь устроят вокруг похорон. Надо было похоронить, как всех зэков хоронят. По месту, где срок отбывал. Зачем дали его в Москву доставить? Ещё бы додумались похоронить его у кремлёвской стены.