Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Ингерман Ланская
    расскажу тебе, малчиг, про труд в совке: в средней азии  - на плантациях хлопка по 12-16 часов от 5 лет до 70 (и попр...В СССР хлеб был в...
  • Ингерман Ланская
    давай продолжим - и зерна такого нет и воды такой нет и травы такой нет..... трепло ты ,малчиг...В СССР хлеб был в...
  • Ингерман Ланская
    малчиг, а ты вообще что помнишь о совке, кроме молочных зубов и мамкиной титьки?В СССР хлеб был в...

Похороны Навального* превращаются в фарс и уже поползли слухи, что хоронить некого. Что произойдет 29 февраля 2024 г.

Похороны Навального* превращаются в фарс и уже поползли слухи, что хоронить некого. Что произойдет 29 февраля 2024 г.

Интересная жизнь с Vera Star Фото: rabkor.ru Ситуация вокруг покойного оппозиционера Алексея Навального* по-прежнему продолжает привлекать к себе внимание, и очевидно что это будет происходить до самого момента, пока тело не опустят в сырую землю, после чего об усопшем все благополучно забудут.

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Комментарии
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Александр Штам
Очередной бред и глупость ! Не стыдно ?
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4 час.
Виктор Рыбаков
Хотят синие трусы покойника как знамя воздеть!
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3 час.
Мария Беликова
Как этот пакостник надоел! Зря его выдали. Сейчас мерзавцы опять вонь устроят вокруг похорон. Надо было похоронить, как всех зэков хоронят. По месту, где срок отбывал. Зачем дали его в Москву доставить? Ещё бы додумались похоронить его у кремлёвской стены.
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2 час.

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